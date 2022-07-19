Красота в саду: как ухаживать за розами летом

У кустов роз сезон цветения продолжается в течение лета. Чтобы поддерживать красоту и свежесть цветков, надо знать несколько хитростей ухода.

Розы любого сорта, размера и типа нуждаются в уходе заботливого хозяина. Чтобы заранее не потерять цветы в засухе, следует соблюдать несколько простых правил ухода.

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Летняя обрезка роз

В течение лета розовые кусты нужно обрезать – это делается не только для того, чтобы улучшить внешний вид и форму кустов, но и уменьшить нагрузку на стебли.

Обрезка также необходима для того, чтобы не истощать растение отмершими цветами и листьями и давать возможность прорасти новым бутонам.

Обрезка роз / Фото Мир растений

Что нужно обрезать:

Увядшие и отцветшие бутоны;

Засохшие, сломанные, слишком тонкие и больные ветви.

Как поливать розу летом

Проводить обрезку роз следует специальными инструментами – в частности, секатором с косым срезом. Так вы не травмируете растение и улучшите рост веток.

В солнечную жару кусты роз, как и любые растения, нуждаются в большей влаге. При этом нужно соблюдать несколько правил, чтобы не навредить растению:

Вода для полива роз не должна быть холодной, потому что в жару ледяная влага – большой стресс для растения. Перед тем как поливать куст, лучше дать воде прогреться на солнце.

Поливать розы нужно 1 – 3 раза в неделю, в зависимости от температуры, возраста куста и типа почвы.

Увлажнять землю нужно на 20 – 25 сантиметров в глубину.

Поливать розы нужно под куст, не попадая на листья и цветки – лишняя влага может спровоцировать болезни, а палящее солнце может легко засушить цветы и листья, на которых есть вода.

После полива нужно регулярно разрыхлить землю возле роз, чтобы не происходил застой воды.

Как правильно поливать розы / Фото Дом и сад

Удобрение роз

Чтобы розы могли нормально развиваться даже в засушливое время, их следует подкармливать удобрениями.

Для хорошего роста роз подойдет:

Фосфор;

Калий;

магний;

Железо;

Марганец;

Бор.

Летом лучше не прибавлять азотные удобрения – их лучше вносить весной, перед цветением бутонов.