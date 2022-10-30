Который сейчас час: украинцы перевели часы на зимнее время

Традиционно сегодня в Украине перевели часы на зимнее время. В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов были переведены на 1 час назад, из-за чего украинцы смогли поспать немного больше.

В Украине переводят часы на зимнее и летнее время более 40 лет. Делают это по двум важным причинам: для экономии электроэнергии и из-за существования традиции соответствия биологического времени календарному времени, отмечает 24 канал.

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Который сейчас час

Телефоны Android и iOS, а также другие современные гаджеты, имеющие доступ к интернету, обычно обновляются автоматически. Так что им можно спокойно доверять в вопросе актуального времени.

А вот на механических часах нужно будет перевести время самостоятельно, для этого можно воспользоваться сервисами проверки точного времени. Самый простой вариант – это набрать такой запрос: "который сейчас час в Украине" и Google вам подскажет точный ответ.

Когда переводят часы на зимнее время Стрелки часов в Украине переводят на зимнее время в последнее воскресенье октября. В ночь с 29 на 30 октября в 4:00 украинцы переводят часы на 1 ч назад. Причиной этого является то, что зимой светает позже, а сумерки наступают раньше летнего года.

Традицию перевода часов дважды в год впервые положили начало в Великобритании почти 100 лет назад. Англичане полагали, что это поможет сэкономить расход энергетических ресурсов. На сегодняшний день зимнее и летнее время действует более чем в 110 странах мира.

В Украине перевели часы на зимнее время / Фото "Canva"

Как перевод часов влияет на здоровье

Часто из-за перевода часов люди страдают от нарушения сна.

Они становятся более раздражительными и истощенными.

Есть проблемы с концентрацией внимания.

На работе можно заметить, как у людей снижается работоспособность.

Они часто рассредоточены и невнимательны.

Как адаптироваться к переводу часов