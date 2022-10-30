Который сейчас час: украинцы перевели часы на зимнее время
Традиционно сегодня в Украине перевели часы на зимнее время. В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов были переведены на 1 час назад, из-за чего украинцы смогли поспать немного больше.
В Украине переводят часы на зимнее и летнее время более 40 лет. Делают это по двум важным причинам: для экономии электроэнергии и из-за существования традиции соответствия биологического времени календарному времени, отмечает 24 канал.
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Который сейчас час
Когда переводят часы на зимнее время
Традицию перевода часов дважды в год впервые положили начало в Великобритании почти 100 лет назад. Англичане полагали, что это поможет сэкономить расход энергетических ресурсов. На сегодняшний день зимнее и летнее время действует более чем в 110 странах мира.
В Украине перевели часы на зимнее время / Фото "Canva"
Как перевод часов влияет на здоровье
- Часто из-за перевода часов люди страдают от нарушения сна.
- Они становятся более раздражительными и истощенными.
- Есть проблемы с концентрацией внимания.
- На работе можно заметить, как у людей снижается работоспособность.
- Они часто рассредоточены и невнимательны.
Как адаптироваться к переводу часов
- Чтобы ваш организм легко и без больших стрессов адаптировался к изменению времени, следует выполнять рекомендации врачей.
- Не используйте гаджеты как минимум за час до сна.
- Ложитесь спать на 15-30 минут раньше обычного.
- Не употребляйте в пищу чай, кофе или алкогольные напитки перед сном.
- Важно иметь рациональное питание: есть более полезные продукты, пить много воды.
- Также можно временно избегать физических нагрузок, чтобы не переутомляться.
- Проветривайте комнату перед уходом спать.