Популярная уже сольная певица Надя Дорофеева является частой гостьей рейтинговых шоу. Для очередных съемок звезда выбрала обольстительный костюм с миниюбкой и укороченным свитером.

Каждый новый образ Нади Дорофеевой вызывает шквал обсуждений и восхищения поклонников. На личной странице в инстаграме артистка показала наряды для съемок программы "Лига Смеха", в которой участвует как звездная судья и тренер. Look певицы традиционно отличился откровенностью.

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В подписи к соблазнительным фото певица призналась, что решиться на судейство в "Лиге Смеха" было непросто, ведь ей пришлось выйти из зоны комфорта и научиться смеяться над собой. Однако она бесконечно благодарна шоу и юмористам за то, что они дарят людям улыбки в такое сложное время.

"Вся моя команда знает, как нелегко дался мне этот проект. Быть не в своей тарелке, не в своем комфортном состоянии – большой вызов. Я благодарна всем моим командам за веру и дружбу. Какой кайф уметь смеяться над собой, теперь я это точно знаю", – написала Надя Дорофеева.

Образ Нади Дорофеевой

Перед камерой исполнительница DOROFEEVA красовалась в шерстяном костюме итальянского бренда GCDS. Он состоял из миниюбки черного цвета с высокой талией и разрезом до бедер и укороченного пушистого свитера белого цвета. Наряд украшало вышитое блестящими камнями название марки. Стоимость костюма, который фантастически подчеркивал стройную фигуру, составляет 786 евро – почти 27 тысяч гривен.

Образ Нади Дорофеевой довершили два высоких хвоста, которые стали фирменной прической со стартом сольной карьеры, многочисленные массивные серьги и перстни. Стилисты позаботились о роскошном макияже звезды, сделав эффектные серебряные стрелки и выделив губы нежной нюдовой помадой.



Надя Дорофеева в обольстительном костюме/ Фото Instagram / @nadyadorofeeva



Надя Дорофеева в обольстительном костюме / Фото Instagram / @nadyadorofeeva



Надя Дорофеева в обольстительном костюме / Фото Instagram / @nadyadorofeeva