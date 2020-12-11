Почти две недели назад жена знаменитого телеведущего Григория Решетника родила третьего сына. Многодетную мамочку уже выписали из роддома, поэтому она постепенно возвращается в форму. Кристина похвасталась фигурой на 12 день после родов.

Любимая бессменного ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника активно ведет блог в инстаграме, поэтому поклонники знают много деталей личной жизни звездной четы.

В частности рождение третьего сына оказало фурор в соцсетях, поэтому Кристина Решетник после возвращения из роддома домой все чаще радует публику милыми семейными фото с малышом Александром. На этот раз она решила впервые показать фигуру после третьих родов. Откровенная фотография поразила пользователей.

К теме Григорий Решетник рассекретил имя сына и показал милое фото из роддома

На фото Кристина Решетник позировала без макияжа с распущенными волосами в роскошной квартире в Киеве. На ней лосины с низкой талией и белая футболка, которую звезда завязала под грудью. Живот она умышленно оставила обнаженным, чтобы показать, как выглядит ее тело на 12 день после рождения сына.

12 дней после родов. Живот и полет нормальный", – с юмором написала Кристина.

Многодетная мамочка действительно выглядит потрясающе. Ей удалось сохранить худощавые формы – стройные ножки и талию. Поэтому невероятная фигура блогерши не оставила фолловеров равнодушной. "Идеальная", "Чем больше детей, тем стройнее мама! Нет времени есть, и некогда сидеть сложа руки", "Очень красивая фигура. И не скажешь, что мама троих деток", "Ведьмочка", – пишут восторженные пользователи.



Жена Григория Решетника после родов / Фото Instagram / @kristina_reshetnik