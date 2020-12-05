Неделю назад ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник третий раз стал отцом. Звездный отец решил назвать сына Александром. Вместе с женой Кристиной и новорожденным малышом он устроил семейную съемку в роддоме.

Жена Григория Решетника Кристина в пятницу, 4 декабря, вернулась домой после третьих родов. Дома на старших сыновей супругов Ивана и Дмитрия ждало знакомство с младшим. Теперь родители решили познакомить поклонников с третьим сыном. На личной странице ведущего в инстаграм появилось милое сообщение, в котором он рассекретил имя мальчика.

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Как Григорий Решетник назвал сына

Он опубликовал фото с новорожденным сыном и женой Кристиной Решетник, сделанное при выписке из роддома. Для фотосессии пара надела одинаковые свитера насыщенного красного цвета. Зато малыша одели как настоящего мужчины – в белую рубашку и классические брючки. Многодетные родители выглядели очень счастливыми от пополнения в семье.

Александр Григорьевич Решетник, – лаконично написал телеведущий.

Напомним, в семье Григория Решетника есть традиция называть детей Иван или Григорий. Еще во время первого свидания ведущий предупредил возлюбленную о семейных обычаях, поэтому первого сына пара назвала Иван. Второго – Дмитрием в честь отца Кристины. Похоже, родные с именем Александр в Решетника тоже есть.