Украинский ведущий Григорий Решетник 28 ноября в третий раз стал отцом. Жену с сынишкой уже выписали из роддома и супруги познакомило старших братьев с новорожденным малышом.

Григорий Решетник поделился миловидным кадром на личной странице в инстаграм. Старшие сыновья – Иван и Дмитрий с нетерпением ждали, когда увидят брата и их радости не было предела.

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Пока неизвестно, как Кристина и Григорий решили назвать третьего сына. Однако они не прячут малыша от посторонних глаз и с радостью делятся с поклонниками семейными снимками.

Первое фото трех сыновей Григория Решетника

Ребята позировали перед камерой на кровати. Маленький братик Ивана и Дмитрия рассматривал их, а они искренне ему улыбались. В роддом братьев не пускали, поэтому встреча дома была еще более ожидаемой и приятной.

Особенно радовался средний сын супругов – Дмитрий. Он заявил, что больше не маленький, потому что теперь он – старший брат. Наконец знаменитая семья дома и теперь наслаждаются временем, которое проводят все вместе.

"Первая встреча братьев Решетник", – написал под фото ведущий.



Сыновья Григория и Кристины Решетник / Instagram / @grisha_reshetnik