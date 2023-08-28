Очень красивые: 6 королевских имен для девочек, которые поражают

Имена – очень личная вещь, влияющая на жизнь человека. Оно может выражать даже характер человека, его определенные особенности. Некоторым нравятся королевские имена.

Имена королевского происхождения – это всегда об элегантности, утонченности, особом шарме. Если вы хотите добавить благородство ребенку – это именно то, что нужно. Предлагаем несколько красивых имен для девочек из королевской семьи.

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Королевские имена для девочек

Агнесса – очень интересное, небанальное и красивое имя. Оно образовалось в Греции и означает "чистое". Может звучать по-разному в зависимости от страны. В частности, в Испании получила распространение такая форма, как Инесса. А вот в Польше вообще очень необычно: Агнешка.

Виктория. Все знают, что происходит по латыни и имеет значение "победа". Только в династии Виндзора существует 6 человек с таким именем. Почтенная королева Виктория правила аж 63 года.



Королева Виктория / Фото Getty Images

Елизавета – выдающееся и гордое имя, что с древнегреческий трактуют как "чтит Бога". Женщины с этим именем обычно знают, что хотят от жизни и уверенно шагают к своим целям.

Шарлотта/Каролина – это 2 формы одного и того же имени. Просто на разных языках звучит по-разному. Имя образовалось от латинизированной формы имени Karl. А во французском языке Карл произносится как Шарль, который в свою очередь происходит от древнегерманского языка. Означает "королева". Сегодня известной представительницей имени является принцесса Шарлотта Уэльская, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Луиза имеет древнееврейские корни. Перевод такой – "Бог помог". Другие исследователи считают, что оно образовалось в древненемецком языке и значит "сияющая". В аристократической династии была королева Луиза Прусская.

Маргарита переводится с греческого языка как "жемчужина". Считалось, что это один из вариантов произношения имени богини Афродиты. Обычно Маргарита – достаточно уверенная и смелая женщина, которая не боится вызовов.