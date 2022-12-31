Новый год будет благоприятным для новых начинаний и завершения длинной дороги к цели. 24 Канал.

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Гороскоп на 2023 год для Овнов (21 марта – 20 апреля)

2023 год станет для Овнов хорошей возможностью наладить связи – они сыграют свою роль в конце года и дадут возможность кардинально изменить жизнь к лучшему.

Гороскоп на 2023 год для Тельцов (21 апреля – 20 мая)

Тельцы в новом году смогут сполна реализоваться в своей карьере – плодотворный труд и склонность удачи поможет получить вожделенное повышение.

Гороскоп на 2023 год для Близнецов (21 мая – 21 июня)

В Новом году Близнецов ждет много путешествий и разнообразных достопримечательностей – представителям этого знака зодиака в 2023 году стоит брать от жизни все и не бояться рисковать.

Гороскоп на 2023 год для Раков (22 июня – 22 июля)

Раки в этом году получат отличные новости, связанные с их творчеством – в середине года оригинальные Раки могут заметить и сделать известными на всю Украину, а, возможно, и мир.

Гороскоп на 2023 год для Львова (23 июля – 23 августа)

В 2023 году Львы смогут встретить человека, с которым захочется провести всю жизнь – этот год щедр на любовь для Львов и предсказывает им счастливые отношения.

Гороскоп на 2023 год для Дев (24 августа – 23 сентября)

Девы в новом году смогут накопить деньги и приобрести вещи, о которых они долго мечтали. Представители этого знака зодиака не только завершат свои предыдущие дела, но и могут начать новые, которые принесут утешение и хороший заработок.

Гороскоп для 2023 для Весов (24 сентября – 23 октября)

Весам в 2023 году стоит брать все в свои руки и быть более решительными – удача любит смелых, и это касается не только отношений и карьеры, но и творчества, благополучия и внутреннего счастья.

Гороскоп на 2023 год для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы в этом году наконец-то смогут закончить начатые дела, которые надоедали – родившимся под этим знаком зодиака пора расстаться с тяжестями и жить в свое удовольствие.

Гороскоп на 2023 год для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)

2023 год принесет для Стрельцов согласие в отношениях и возможность перейти на новый уровень отношений, более официальный. Те, у кого еще нет пары, смогут встретить свою вторую половинку весной.

Гороскоп на 2023 год для Козерогов (22 декабря – 20 января)

Козероги в новом 2023 году смогут улучшить свое финансовое положение – представители этого знака зодиака найдут себе работу по вкусу и смогут позволить себе все, на что раньше денег не хватало.

Гороскоп на 2023 год для Водолеев (21 января – 20 февраля)

В новом году Водолеи смогут разобраться в себе и получить внутреннее спокойствие – грядущий год будет спокойным и не заставит уязвимых Водолеев нервничать лишний раз.

Гороскоп на 2023 год для Рыб (21 февраля – 20 марта)

Рыб в 2023 году ждет новое хобби – представителям этого знака зодиака не стоит закрываться, а пора исследовать новое – это и может стать в будущем одним из источников заработка.