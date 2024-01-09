10 комнатных растений, которые приносят семейное благополучие и счастье

Некоторые комнатные растения не только красиво украшают дома, но и обладают особой энергетикой. Одни – отрицательной, а другие – положительной. Поэтому нужно тщательно выбирать вазоны домой.

Есть растения, которые приносят семейное благополучие и счастье. О каких вазонах идет речь, читайте в материале.

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Гибискус

В Малайзии и Гавайях гибискус является символом мира и страсти. Его рекомендуют ставить в доме, если вы хотите наладить семейные отношения. Кстати, растение не требует сложного ухода. Эксперты говорят, что гибискус нужно держать на подоконнике, выходящем на юг. Ведь он любит солнце.

Спатифиллум

Спатифиллум рекомендуют приобрести людям, которые еще не обрели свою любовь, или женщинам, которые не могут наладить отношения с мужчинами. Говорят, что растение приносит в семью гармонию и счастье. Спатифиллум нужно тщательно опрыскивать и не слишком сильно поливать.

Сенполия

Сенполия считается символом преданности и верности. Кроме того, благодаря ей семья перестает ссориться. Кстати, растение также советуют приобрести людям, испытывающим определенные жизненные трудности.

Сенполия – символ верности и преданности / Фото Pixabay

Хоя

В некоторых странах мира существует традиция дарить хою на День святого Валентина и во время признания в любви. Говорят, что растение приносит благополучие и счастье. Лучше всего держать его в спальне.

Хлоротфитум

Хлоротфитум не только красив, но и считается символом благополучия и счастья. Если в вашей семье часто случаются конфликты, то следует приобрести это растение. Кроме того, хлоротфитум хорошо очищает воздух в доме и не нуждается в сложном уходе.

Мирт

Мирт рекомендуют приобрести супругам, которые только начинают жить вместе. В некоторых странах мира мужчине и женщине дарят этот цветок на свадьбу. Эксперты говорят, что мирт помогает избавиться от негативной энергетики и приносит в семью мир и покой.

Мирт – символ мира и покоя / Фото "Флористик Инфо"

Калатея

Калатея считается символом семейного счастья, терпения, благополучия и крепости. Ее часто дарят влюбленным, чтобы они не разводились, а жили в согласии. Растение нуждается в тщательном поливе и подкормке.

Аихризон

Говорят, что аихризон приносит в семью счастье. И это неудивительно, ведь растение считается символом любви.

Оксалис

Оксалис обладает мощной энергетикой. Он привлекает в семью благополучие, лечит душевные раны и болезни. Поэтому растение советуют дарить людям, переживающим нелегкий период жизни.

Антуриум

Антуриум советуют покупать мужчинам, которые не могут найти любимую женщину, а также супругам, чтобы в семье царило счастье. Кроме того, растение излучает положительную энергетику.

Антуриум излучает позитив / Фото Pixabay