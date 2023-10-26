Не держите эти комнатные растения в спальне: может быть плохо

Комнатные растения не только выглядят хорошо в помещении, но и очищают воздух в пространстве. Однако, не все обладают таким свойством.

Комнатные растения выделяют кислород только днем. А в ночное время – поглощают его и одновременно выделяют углекислый газ. Человек может от этого задыхаться. Так какие комнатные растения не стоит держать в спальне – знает 24 Канал.

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Какие комнатные растения нельзя держать в спальне

Эксперты советуют не ставить в спальню такие растения, как диффенбахию, олеандр, молочай, японскую родею. Если не прикасаться к ним, то они никак не навредят. Но если задеть, то из них уйдет ядовитый сок. При попадании внутрь вызывает серьезные проблемы в организме.



Диффенбахия / Фото Pinterest

Не рекомендуется оставлять в спальне комнатные цветы, которые имеют стойкий запах и могут вызывать аллергию. Речь идет об олеандре, примуле.



Олеандр / Фото "Комнатные цветы и растения"

Категорически не подойдет монстера. По поверью, это растение забирает энергию у человека. В ночное время монстера очень поглощает кислород. К тому же в ней есть ядовитый сок, достаточно опасный для детей и животных.

Нельзя ставить в помещение гортензии и лилии. Они выделяют сильный аромат, не всем подходящий. Может возникать головная боль и кашель. Лучше хранить их в другом месте.



Лилия / Фото "Декоративные садовые и комнатные растения"

Кротон – плохой вариант для хранения в спальне, потому что он имеет ядовитый сок. Даже вызывает ожоги на коже. Однако, хуже всего, если он попадет в кровь или желудок. Это может окончиться смертью.



Кротоны / Фото Flowers.ua