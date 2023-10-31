Будете чувствовать себя лучше: 5 комнатных растений, которые очищают воздух в доме

В помещении воздух гораздо грязнее, чем на улице. А человек проводит большую часть времени именно в закрытом пространстве. Комнатные растения могут помочь в этой ситуации.

Комнатные цветы создают уют в доме. К тому же они очищают воздух, что очень полезно для нашего здоровья. Соответственно наша дыхательная система будет работать лучше. Какие комнатные растения очищают воздух – знает 24 Канал.

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Какие комнатные растения очищают воздух

Алое вера – очень полезное растение. Его сок используют, чтобы лечить проблемы с кожей. Однако, внутрь не следует употреблять, потому что могут быть расстройства пищеварительной системы. Большое преимущество алоэ состоит в том, что он значительно очищает воздух от различных вредных веществ и обогащает его кислородом.



Алое вера / Фото Milosvet.com.ua

Драцена – очень хороший помощник в очищении воздуха. Она поглощают формальдегид, бензол и трихлорэтилен на расстоянии 10 метров. Ее часто ставят у окон, которые размещаются в сторону дороги. Драцена является одним из пяти растений, выделяющих больше всего кислорода в пространство.



Драцена / Фото "Камелия"

Плющ довольно быстро растет, и ему не требуется много условий для развития. Он создает хорошую атмосферу в любом доме или квартире. Именно плющ очень хорошо впитывает углекислый газ, забирая из воздуха вредные вещества. Это хороший вариант для ванной и туалета. А еще плющ хорошо борется с плесенью, так что можете поставить его там, где есть проблема с большой влажностью.



Плющ / Фото "Флориум"

Сансевиерия помогает избавиться от окислов азота и формальдегидов. Подойдет для любого помещения, потому что выглядит красиво и просто. Сансевиерия оказывает положительное влияние на иммунитет человека и предохраняет его от токсинов, которые выделяет линолеум и синтетика.



Сансевиерия / Фото Pinterest

Хамедорея часто произрастает вплоть до 2 метров. Она насыщает воздух влагой, к тому же очищает его от формальдегида, аммиака и ксилола. Это вещество хорошо фильтрует воздух от вредных веществ, которые выделяет пластмасса. Но выращивать ее может быть непросто, потому что ее нужно постоянно поливать.



Хамедорея / Фото "Флориум"

А есть растения, которые напротив не стоит держать в помещении. Ибо они могут навредить.