Знаменитую американскую певицу Дженнфер Лопес никогда не обделяют вниманием фотографы. Ее снова сфотографировали на улицах Лос-Анджелеса в комфортном наряде.

О новой фотографии американской поп-исполнительницы Дженнифер Лопес сообщает издание Just Jared. Стиль певицы покорил немало поклонников, поэтому она всегда в центре внимания папарацци.

В четверг вечером, 19 ноября, звезда отправилась на свидание в ресторан с бойфрендом Алексом Родригесом в Лос-Анджелесе. Там пару и сфотографировали.

Look Дженнифер Лопес

Влюбленные выглядели непринужденно и естественно. Артистка выбрала комфортную одежду, в которой ей было удобно, но звезда выглядела стильно. Дженнифер выбрала белый свитшот с надписью на спине: It Takes Zero Dollars to Be A Nice Person (Чтобы быть приятным человеком, нужно 0 долларов). Под кофту она выбрала широкие штаны в тон.

Наряд Дженнифер соединила с черными кроссовками. Образ дополняли золотистые серьги-кольца. Она собрала волосы в высокий конский хвост, а на лице сделала легкий макияж, подчеркнув глаза черными стрелками. Певица никогда не забывает о средствах защиты, поэтому ее аутфит завершила черная маска с камешками.