Когда украинцы будут колядовать в этом году: даты по новому церковному календарю
Украинцы хранят и ценят свои традиции. Поэтому каждый год в период зимних праздников колядуют и щедруют. Собираются всей семьей или с друзьями и идут к родственникам или знакомым.
1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый церковный календарь. Поэтому теперь украинцы будут колядовать и щедровать не тогда, когда привыкли, отмечает 24 Канал.
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Когда в этом году будут колядовать
По традиции колядовать начинают на Сочельник. В этом году украинцы соберутся за большим семейным столом 24 декабря. Обычно колядки поют три дня. Однако это разрешается делать к Крещению, которое теперь будут праздновать 6 января. Кстати, на западе Украины люди колядуют дольше – до Сретения. В 2024 году его будут отмечать 2 февраля.
Чаще всего колядовать ходят дети. Ведь родители пытаются рассказывать им об этой замечательной украинской традиции. Извещают о рождении Иисуса Христа и мужчины. А в некоторых областях Украины колядуют и женщины. Люди в песнях прославляют Иисуса Христа, а также желают хозяевам дома изобилия, счастья, здоровья и хорошего урожая в следующем году.
Как появилась Коляда
Люди ходили колядовать еще до крещения Киевской Руси. Говорят, что традиция зародилась во времена язычества. Колядой называется древнеукраинская богиня неба. История говорит, что она ежегодно в самую длинную ночь зимы рождает новое солнце – Божича. А богиня Мара пытается помешать Коляде.
Не зря некоторые люди переодеваются в козу, когда колядуют. Ведь Коляда превращалась в это животное, чтобы убежать от Мары. Раньше колядникам давали блины, кутью, орешки, пряники и другие сладости. А взрослых угощали наливкой. Интересно, что дарить деньги было нельзя. Хотя в настоящее время такая традиция существует.