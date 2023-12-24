Люди приносят хозяевам дома благую весть – что родился Иисус Христос. Кроме того, желают благополучия, изобилия и мира. За коляду ребята получают сладости или деньги. Также колядников часто зовут за праздничный стол.

Актуально Календарь праздников и выходных на декабрь 2023 в Украине: будут ли украинцы отдыхать на Рождество

Сегодня 24 Канал собрал подборку колядок о войне, мире и Украине. В столь сложные для нашего государства времена они согревают сердце и поднимают боевой дух.

Колядки о войне

"Там во Бахмуті" / музыка и слова: Олег Витвицкий

Там во Бахмуті,

Де стріли чути,

Де стільки цвіту

Вже полягло…

Враз тихо стало

І залунало:

Христос Родився!

Славімо Його!



Донецька нічка,

Окопна свічка,

І ворогам всім

Лютим на зло,

– Стали солдати

Колядувати:

Христос Родився!

Славімо Його!



Під Гуляй Полем

Кутя на столі,

Звіздою небо

Там зацвіло,

Вітер у степу

Водить вертепи:

Христос Родився!

Славімо Його!



В місті Марії

Промінь надії

Десь над Азовом

В небо звело,

Там нас чекають,

Тихо співають:

Христос Родився!

Славімо Його!



Під замком львівським,

На Личаківськім,

Лицарів військо

Спокій знайшло…

Ми ж до Героїв

Із колядою:

Христос Родився!

Славімо Його!



В древньому Римі

Петрик із Криму

Разом зі світом

Славить Різдво,

Юля з Луганська,

Настя з Бердянська:

Христос Родився!

Славімо Його!



А в Тернополі

Маленька Оля

З фронту чекає

Татка свого.

Ручки складає,

Слізки втирає:

Христос Родився!



Славімо Його!

Наша родина

– Вся Україна,

І Збройні сили,

І ТРО,

Під Божим стягом

Йдем до звитяги,

– Христос Родився!

Славімо Його!

"Чи дома, дома молодий Іванько"

Чи дома, дома

Молодий Іванько?

Його дома немає,

Де ж він служит при полку,

І шабелька при боку,

Він листи пише.

Він листи пише,

Ше й гоженько дише:

«Ой якби я знав,

Шо мій отець живий,

Я пісьомце написав

І коника осідлав,

До й отця послав.

А в мого й отця

Весь двір на помості,

А в мого й отця

Любі-милі гості.

Вони пили, гуляли

І Іванька згадали,

Шо дома нема».

Колядки об Украине

"Сумний Святий вечір" / Текст: поэт-подпольщик Михаил Дяченко – "Боеслав"

Сумний Святий вечір в сорок шестім році:

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

Сіли до вечері мати з діточками,

Замість мали вечеряти – вмилися сльозами.

Мати гірко плаче, а діти питають:

– Мамо, мамо, де наш тато, чом не вечеряють?

– Тато на Сибірі, в далекій чужині,

Споминає Святий вечір в нашій славній Україні.

Споминає Святий вечір та й усю родину,

Батька, матір, жінку й діти, й нашу неньку Україну.

Сумний Святий вечір в сорок шестім році:

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

Повстанческая колядка о Степане Бандере

В місті Вефлиємі народився Христос

В стаєнці.

З них утішались усі добрі люди

Вкраїнці, вкраїнці.

Дзвони задзвонять, труби затрублять,

В слушний час

Ми йдем до бою, Ісусе рожденний,

Рятуй нас, рятуй нас!

Ми йдем до бою, щоб життя віддати

За народ!

За тих, що вмирають во східних Сибірах,

На голод, на голод.

А Степан Бандера, хоч і у в’язниці,

Він прийде!

Він відбере Київ від катів червоних

Раз на все, раз на все.

А кати червоні в'ються над нами,

В слушний час

Ми йдем до бою, Ісусе рожденний,

Рятуй нас, рятуй нас!

Колядки о мире

"Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога" / Слова: Петр Половко

Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога,

Різдво в Вифлеємі (2) предвічного Бога.

Ослятко зігріло Його рученята,

В дітей українських (2) — сумні оченята.

Втікає родина в Єгипет-чужину,

Лишають родини (2) свою Україну.

Співають колядки в далекому краю

Ісусе маленький (2) — Тебе всі благають.

Дай сили здолати нам Ірода нині,

Дай нам перемогу (2) і мир в Україні.

Хай дзвони Софії увесь світ почує,

Вкраїна не впала (2), вона колядує.

"Молитва на Різдво"

На Різдво, на Святий Вечір

Позбиралася малеча,

Мати кутю вже поставила на стіл.

В хаті в нас когось бракує –

Діти, тато, наш воює,

Молимось, щоб повернувся він!

Молимось, щоб повернувся він!

Та молитва на Різдво

Збереже в бою його

І Оленка зачекалась

Свого тата:

Миколаї всі святі,

Поверніть його мені,

І не треба більш

Нічого дарувати!

І не треба більш

Нічого дарувати!

Богородице Маріє,

Чорний вітер з Сходу віє,

Хочу я, щоб оминув він

Нашу хату!

Наш Івасик народився,

В нього зубчик лиш пробився,

Він ні разу ще не бачив

Свого тата!

Він ні разу ще не бачив

Свого тата!

Та молитва на Різдво

Збереже його в АТО

І Оленка зачекалась

Свого тата:

Миколаї всі святі,

Поверніть його мені,

І не треба більш

Нічого дарувати!

І не треба більш

Нічого дарувати!

Миколай поправив вуса,

Почесав по бороді,

Запитав у всіх ангелів

Тих, що були на війні:

Чи живий Оленки тато,

Чи поверне до села?

Не беруть його гранати –

Богородиця спасла!

Не беруть його гранати –

Богородиця спасла!

Та молитва на Різдво

Зберегла його в АТО

І Оленка дочекалась

Свого тата!

Миколаї всі святі,

Зберегли його мені,

І не треба більш

Нічого дарувати!

І не треба більш

Нічого дарувати!