Канадская супермодель Коко Роша в третий раз стала мамой. Знаменитость родила девочку. Звездная мамочка также воспитывает 5-летнюю дочь Иони и 2-летнего сына Ивера.

О рождении дочери знаменитость сообщила всем на своей личной странице в инстаграме.

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Модель опубликовала нежный кадр, на котором она держит крошечного младенца. Коко Роша не скрывала лица дочери, поэтому у всех фанатов есть прекрасная возможность увидеть кроху. Девочку назвали Айли Рин Конран.

"Мы с мужем Джеймсом очень благодарны за безопасный довоз нашего ребенка Айли Рин Конран домой к своей старшей сестре Ионе Джеймс и старшему брату Айверу Имсу. Для всех это была любовь с первого взгляда, и мы все так рады, что этой зимой спустимся в бункер и обнимемся семьей", – написала Коко Роша.

Ранее модель опубликовала видеоролик в котором показала, как прошел ее 2020 год – от модельных фотосессий до рождения ребенка.

В своих интервью Коко Роша рассказывала, что вместе с мужем фотографом Джеймсом Конраном всегда мечтали о трех детях. Так что теперь мечта знаменитой модели осуществилась.

Модель признавалась, что о появлении третьего ребенка узнала до мировой вспышки коронавируса. Однако на протяжении всей беременности она чувствовала себя хорошо и не жаловалась на здоровье.