Когда заканчивается Великий пост: что можно делать и что запрещается в этот период

Пост – это важный период для христиан. Это время соблюдения ограничений в пище и развлечениях и анализ своих поступков и грехов. Это помогает подготовиться к Воскресению Исуса Христа.

В этом году Великий пост начался 22 февраля и закончится 6 апреля для римо-католиков, а у православных християн – начался 27 февраля и продлится до 15 апреля. Соответственно, католики будут праздновать Пасху 9 апреля, а православные – 16 апреля. Что можно делать в последнюю - Страстную неделю, а что - нет, расскажет 24 Канал .

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Великий пост заканчивается праздником Входа Господа в Иерусалим, после чего начинается отдельный временной отрезок – Страстная неделя.

Что можно делать в Страстную неделю

В понедельник в церкви рассказывают, как Исус проклял бесплодную смоковницу. В этот день рекомендуется убирать дома, красить, белить, чинить и молиться.

Во вторник Христос разоблачил книжников и фарисеев. Поэтому нужно привести в порядок одежду, бытовые вещи. Все должно быть попрано и поглажено.

Именно в среду Иуда решил изменить Исусу Христу за 30 серебряников. Поэтому с этого дня начинаем подготовку к Воскресению Исуса Христа.



Пост / Фото Pexels

В четверг произошли такие важные события, как мытье ног Исусом его ученикам, Тайный ужин, измена Иуды и молитва Христа в Гефсиманском саду. "Чистым" этот четверг назвали потому, что в этот день следует совершить омовение души и тела. Можно печь кулич и красить яйца.

Страстная пятница считается самым трудным и печальным днем для христиан, ведь Исуса Христа распяли на кресте. В этот день следует много молиться и не заниматься бытом.

В субботу Христа похоронили. В церквях освящают пасхи и другую пасхальную еду.

Что не стоит делать в Страстную неделю

В Страстную неделю нельзя употреблять молочные и мясные блюда, рыбу и яйца.

Запрещено любое веселье, танцы или пение.

Интимные и сексуальные желания – большой грех.

Нельзя отказывать в этом день. Считается, что сам Бог может что-то просить человека.

Следует уважать друг друга и не допускать ссоры с близкими и родными людьми.

Надо забыть о зависти, гневе, обидах и лжи.

Автор: Виктория Козар