В течение года немало важных дат, в которые принято соблюдать пост, 24 Канал подготовил календарь постов в 2023 году.

Обратите внимание Великий пост в 2023 году: когда начинается и что нельзя делать перед Пасхой

Календарь постов для верующих на 2023 год

Многодневные посты

  • 27 февраля – 15 апреля – Великий пост.
  • 12 июня – 11 июля – Петров пост.
  • 14 – 27 августа – Успенский пост.
  • 28 ноября – 6 января 2024 года – Рождественский пост 2023 – 2024 год.


Календарь постов: основные даты на 2023 год / Фото Pinterest

Однодневные посты

  • 18 января – Крещение.
  • 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
  • 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
  • 15 февраля – Сретение Господне.
  • 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
  • 21 мая и 9 октября – Апостола Иоанна Богослова.
  • 7 июля – Рождества Иоанна Предтечи.
  • 12 июля – Апостолов Петра и Павла.
  • 19 августа – Преображение Господнего.
  • 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
  • 21 сентября – Рождество Богородицы.
  • 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
  • 4 декабря – Введение Богородицы в храм.


Когда нужно поститься верующим в 2023 году / Фото Canva

Сплошные седмицы

Сплошные седмицы – это дни, когда в среду и пятницу можно не ограничиваться в пище верующим, которые всегда соблюдают пост в эти дни. Даты сплошных седмиц:

  • 7 – 17 января – Праздники.
  • 6 февраля – 12 февраля – Мытаря и Фарисея.
  • 20 февраля – 26 февраля – Сырная седмица, последняя неделя перед Великим постом.
  • 17 апреля – 23 апреля – Пасхальная неделя.
  • 5 июня – 11 июня – Троицкая.

Отметим, что в этом году украинская греко-католическая церковь решила перейти на григорианский календарь. Официальный переход состоится 1 сентября. Поэтому до этого времени Великий пост, Петров и Успенский посты церковь будет придерживаться по старому стилю. А Рождественский пост у греко-католиков будет продолжаться по новому стилю – с 5 ноября по 24 декабря.