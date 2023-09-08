Вопрос, когда выкапывать морковь – достаточно актуален на сегодняшний день. Некоторые уже начали это делать, другие еще колеблются, поэтому ждут. 24 Канал поделится с вами, когда это лучше делать, и сколько у вас осталось времени.

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Когда пора выкапывать морковь: сроки

Ранние сорта становятся спелыми через 60-90 дней после того, как взошли.

становятся спелыми через 60-90 дней после того, как взошли. Сорта среднего созревания собирают через 100-130 суток от всходов.

собирают через 100-130 суток от всходов. А что касается поздних сортов, они становятся готовыми к выкапыванию через 130-150 дней.

Самые первые сорта моркови огородники выкапывают уже в июне. Сорта среднего созревания роют в июле-августе. И уже, собственно, поздние сорта созревают осенью. Если вы хотите хранить морковь всю зиму, то нужно сажать именно позднюю морковь. Ведь если им сделать хорошие условия, то без проблем будут храниться длительное время.

Обычно люди сажают сорта, которые копают с сентября по конец октября. Помните, что при температуре +4 морковь уже не растет. Поэтому важно собрать ее до начала стабильных морозов, потому что потом она будет гнить.



Выкопанная морковь / Фото Pixabay

Некоторые огородники практикуют перед тем, как выкапывать все плоды, собрать несколько и посмотреть на их состояние, они уже созрели. Показателем также является то, когда нижние лисицы желтеют и становятся сухими.