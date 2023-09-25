Будьте начеку: когда начинать собирать виноград, чтобы был сладким

Виноград является одной из вкуснейших ягод. Чтобы сохранить полезные свойства, нужно знать, в какие сроки их собирать.

Срыв гроздей винограда должен быть проведен вовремя. Имейте в виду, что, если сорвать ягоды, они уже не смогут созревать в период хранения. Когда самое время собирать виноград – подскажет 24 Канал.

Ого Зацветет каждый цветок: 4 дешевых удобрения, которые есть у каждого

Когда пора собирать виноград

Преимущественно в Украине старт сбора винограда начинается в середине сентября. Хотя большую роль в этом вопросе играет именно сорт.

Местность тоже имеет значение. В южных регионах Украины плоды всегда становятся спелыми быстрее. А вот в более холодных областях виноград срывают где-то в октябре. Впрочем, важно с этим не затягивать, потому что урожай увядает.

Кстати, такой, как столовый виноград собирают даже во время заморозков, но его следует сразу употреблять. Понять, можно ли уже срывать ягоды, очень просто. Нужно попробовать его по вкусу каждые 2-3 дня. Если он не меняется в течение нескольких дней – можете начинать.

Признаки спелости винограда

Обратите внимание на цвет ягод. Он должен быть достаточно ярким. В частности, кожура синих сортов должна быть насыщенного цвета и без пятен.



Спелый черный виноград / Фото Riara.com.ua