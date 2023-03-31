"Не я бью, верба бьет": когда Вербное воскресенье в 2023 году – дата праздника

Вербное воскресенье – большой праздник для христиан. Традиционно оно отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой. В этот день прихожане идут в храм освящать ивовую лозу.

Вербное воскресенье приходится на шестую неделю Великого поста. Христиане восточного и западного обряда отмечают его в разные даты. Когда Вербное воскресенье будут праздновать в этом году, расскажет 24 Канал.

Смотрите также Пасха в 2023 году: когда будут праздновать Пасху православные, католики и греко-католики

Дата и происхождение Вербного воскресенья

В этом году христиане западного и восточного обряда будут отмечать Вербное воскресенье 2 и 9 апреля соответственно. Она начинает последнюю Страстную неделю перед Пасхой.

Вербное воскресенье знаменует вход Иисуса Христа в Иерусалим. Считалось, что за день до этого Иисус воскресил Лазаря в Вифании. И очевидцы быстро распространили это известие по всему миру. Во многих странах этот праздник называют "Пальмовым воскресеньем", поскольку при въезде в город Исуса устилали ноги пальмовыми ветвями. Оно символизировало победу и независимость.



Ивовые ветви / Фото Pixabay

Учитывая, что пальмы в Украине не растут, их заменили ивовыми ветвями. С давних времен ива для нашего народа была символом прихода весны. В некоторых областях Вербное воскресенье называют Шутковым, Цветным, Цветным и Вербницей.

Традиции Вербного воскресенья

В этот день принято идти в храм освящать ивовые веточки. После службы священник традиционно обрызгивает иву священной водой. А христиане легонько бьют друг друга веточками со словами: "Не я бью – верба бьет, через неделю Пасха".

Вербовые ветки нельзя выбрасывать, нужно хранить до следующего года. Также по поверью, если проглотить "котиков", человек будет здоров весь год.

Еще за время Киевской Руси женщины пекли печенье с почками ивы и варили из нее разнообразные отвары. Поговаривали, что ива обладает целительными свойствами и может защитить от всего злого.

Автор: Виктория Козар