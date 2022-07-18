Когда в доме пушистик: как эффективно убрать шерсть из одежды

Летом домашние любимцы активно линяют – из-за жары животные сбрасывают "лишнюю" шерсть, которая разлетается по всему дому и остается на одежде хозяев. Как убрать шерсть из вещей и что для этого подойдет – в материале.

Большое количество шерсти в доме может не только угрожать непрезентабельным видом квартиры или одежды, но и представлять угрозу для исправности стиральной машинки – остающиеся на вещах ворсинки легко могут забить сток стиралки и вывести ее из строя.

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Для победы в борьбе с лишней шерстью на вещах могут помочь несколько простых вещей.

Вода

Осыпающаяся с животных шерсть сильно притягивается к синтетическим изделиям – из-за статики, присущей ворсинкам, вещи из ненатуральных тканей могут набрать на себя целую "шубу" из меха домашних любимцев.

Вода является естественным антистатиком и может легко убрать шерсть из одежды. Для того чтобы очистить вещь от шерсти, достаточно опрыснуть ее несколько раз пульверизатором и забрать шерсть щеточкой.

Если щетки нет, подойдут и влажные руки – намочите ладони и проведите по одежде. Вода притянет к себе ворсинки.

Не стоит несколько раз проводить мокрой рукой по загрязненному месту – ворсинки будут оставаться и путаться, усложняя процесс очистки. После каждого забора шерсти следует мыть руки.

Как очистить одежду от шерсти / Фото Unsplash

Пылесос

Пілесос с насадками против шерсти может быть эффективным и для очищения одежды.

Идеально для очищения вещей подходят небольшие насадки с резиновыми частицами. Если еще и смочить их водой, они смогут быстро и эффективно убрать шерсть.

Щетки

Не вся одежда будет готова к такому радикальному методу. Если пальто, брюки и изделия из плотной ткани спокойно переживут очистку пылесосом, снимать шерсть с легких и деликатных тканей пылесосом не следует – легко повредить или порвать вещь.

Специально для борьбы с шерстью в магазинах продаются многоразовые ворсистые щетки для одежды, которые могут убрать шерсть из вещей. Они бывают двусторонние и односторонние, и в любом случае они работают лучше в тандеме с водой.

После очистки одежды следует тщательно почистить щетку, чтобы оставшиеся на ней ворсинки не перекочевывали на другой элемент гардероба.

Как очистить одежду от шерсти / Фото Unsplash

Если специальной щетки не нашлось, подойдут и резиновые щеточки для замши и нубука. Они также могут эффективно убрать шерсть, однако на это уйдет гораздо больше времени – из-за размера щеток.

Клейкие полоски

В магазинах продаются специальные липкие одноразовые валики, которые легко забирают шерсть, приклеивая ее к себе. Но они быстро заканчиваются – бывает, что в наименее удачный момент.

Заменить их можно простым скотчем – лучше для ликвидации шерсти подходит широкий прозрачный скотч. Прикладывая клейкие полоски к одежде, вы быстро заберете нежелательные ворсинки.

Как очистить одежду от шерсти / Фото Unsplash

Клей, забирая шерсть из одежды, остается на ткани, провоцируя еще большее загрязнение. После очистки вещи таким методом следует дополнительно протереть ткань мягкой щеткой – чтобы удалить мелкие частицы клея.