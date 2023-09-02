Когда можно выкапывать свеклу: какие сроки созревания разных сортов

Если рано или поздно собрать свеклу, можно потерять урожай. Или вкус плодов будет далеко не тот. Так что об этом нужно знать больше.

Сбор свеклы – длительный процесс, который планируется заранее. И здесь важно – не упустить этот нужный момент. Потому что если выкопать свеклу рано – будет мелкой и долго не простоит. Если слишком поздно – могут погибнуть от заморозков. Так что когда лучше это делать – расскажет 24 Канал.

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Когда пора выкапывать свеклу

Ранние сорта свеклы становятся спелыми за 50-80 дней. Это происходит в конце июля или начале августа.

свеклы становятся спелыми за 50-80 дней. Это происходит в конце июля или начале августа. Среднеспелые сорта созревают за 80-110 дней. Их выкапывают из грядки в середине или конце августа.

созревают за 80-110 дней. Их выкапывают из грядки в середине или конце августа. А вот урожай поздних сортов выкапывают через 110-135 дней. Такую свеклу собирают в конце сентября или в середине октября. Они могут стоять до весны.

Каждый сорт имеет свою продолжительность созревания. Например, ранние сорта развиваются только 50 дней, но они долго не стоят. А поздние – могут созревать и 100 дней, а даже больше. Впрочем, несмотря на разные сорта, плоды нужно выкопать до начала постоянных заморозков.



Сбор свеклы / Фото Klioma-service

Также следите за внешним видом свеклы. Спелые плоды преимущественно уже торчат над грунтом. Если вы видите, что их размеры велики – значит время собирать.

Показателем, что свеклу стоит выкапывать, есть их пожелтевшие или даже сухие нижние листья.