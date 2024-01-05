Когда украинцы будут освящать воду в 2024 году: новая дата

1 сентября 2023 года Украинская православная церковь и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Поэтому в этом году украинцы будут праздновать Крещение 6 января, а накануне соберутся на Сочельник.

По традиции, на Крещение святят воду, ведь считается, что она обладает целебными свойствами. Также многие погружаются в прорубь. Делают это в специально отведенных местах. Когда же нужно святить воду в 2024 году, расскажет 24 Канал.

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Когда святить воду в 2024 году

Согласно церковным правилам, святить воду нужно после литургии, которая состоится 5 января. Обычно она завершается в 19:00. Считается, что вода, освященная в это время, имеет мощную энергетику.

Следует отметить, что в Украине действует военное положение. Так что нужно следить за новостями в своем городе. Ведь, в связи с комендантским часом, освящение воды в разных регионах может совершаться в другой час.

Однако освящать воду можно и 6 января, на само Крещение. По традиции ее нужно хранить в доме возле икон. А наливать воду следует в стеклянный сосуд. Нельзя ставить ее в холодильник.

Освященную воду следует хранить 12 месяцев. Ведь впоследствии она избавится от своих целебных свойств. Воду необходимо пить натощак в течение года. Однако запрещено использовать ее в быту.