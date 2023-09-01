Когда нужно собирать яблоки: узнайте первыми
От того, когда вы соберете урожай яблок зависит, как долго они будут сохраняться и какой вкус будут иметь. Так что этот момент имеет значение.
Сбор яблок – излюбленная часть в их выращивании. Ведь, наконец, будет возможность полакомиться урожаем. Только следует знать, когда уже можно это делать. 24 Канал знает и расскажет подробно.
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Когда время собирать яблоки: сроки
Ранние сорта или летние Как их еще называют, начинают собирать в июле-августе. Они могут простоять немного – до 1 месяца. Так что потреблять плоды нужно сразу, можно также варить из них компоты и варенье. Часто эти сорта становятся спелыми уже до Яблочного Спаса.
Осенние сорта созревают уже к середине августа или началу сентября. Сохраняются также в течение 1 месяца. Можете использовать для закруток. При этом чем дольше стоят – тем худший вкус. Впоследствии они становятся мягкими и сахарными.
Созревшие яблоки / Фото Ogorodniki
А вот сбор поздних или зимних яблок приходится на середину сентября и начало октября. Они стоят дольше всего – вплоть до весны, то есть длительное время сохраняются. Свои вкусовые свойства проявляют лучше – через 1,2-2 месяца после сбора. Хотя поначалу могут ощущаться совершенно жесткими.
Также обратите внимание на внешние признаки. Это тоже показатель.
Если яблоко имеет свойственный сорту цвет кожуры, это указывает на готовность к сбору. Часто они должны быть насыщенно красными или желто красными.
Показателем сбора урожая является один простой момент. Яблоки имеют легко отделяться от ветки. Это значит, что они уже созрели.
- Если нажать пальцем на яблоко и остается углубление, в то же время кожура не рвется, можете собирать.