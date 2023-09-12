Назвали лучшие сроки сбора яблок разных сортов
Срок сбора яблок зависит от погодных условий и сорта. Имеют значение и внешние признаки, на которые следует обращать внимание.
Показателем спелости является то, что когда нажать на плод, то возникает вмятина, в то же время кожура остается целой. Также яблоки становятся ярко насыщенного цвета – красного или зелёного, в зависимости от сорта. Когда собирать яблоки по сортам – расскажет 24 Канал.
Обратите внимание Как понять, что капуста созрела: когда ее время собирать
Когда собирать яблоки по сортам: сроки
- Летние сорта становятся спелыми уже в августе, их можно употреблять сразу после сбора. Они долго не хранятся, поэтому преимущественно из них делают варенье, компоты, соки.
- Осенние сорта яблоки начинают собирать с середины августа и до начала сентября. Могут стоять даже 4 месяца.
- Дольше всего стоят зимние сорта: от середины сентября или начала октября до весны.
Определить, созрели ли летние сорта на самом деле нетрудно: попробуйте их по вкусу, и вы все поймете.
А вот спелость осенних сортов труднее определить, потому что их следует срывать с дерева быстрее, пока они твердые и кислые. Ведь так они будут дольше сохраняться.
Урожай зимних сортов следует собирать, учитывая погоду и сорта яблок. Обычно период начинается в желтые.
- Яблоки нужно собирать в сухую и теплую погоду. После дождей, стоит подождать, пока плоды полностью высохнут.
- Начинайте срывать плоды с нижних ветвей, постепенно двигаясь к верху. Также лучше делать это сначала с южной стороны яблони, потому что там плоды созревают быстрее.