Рождественские праздники 2023: когда в Украине щедруют и засевают

По давней украинской традиции в рождественский период праздников принято щедровать и засевать. Они различаются между собой определенными народными обрядами и способом исполнения. О том, когда можно щедровать и сеять – читайте дальше в материале.

Сейчас украинцы начали еще больше интересоваться своими коренными традициями и их значениями, ведь они тоже история нашего народа. Щедровки и обряды посева издавна играли роль поздравлений с Рождеством и другими новогодними праздниками, отмечает 24 канал.

Читайте также Современные украинские колядки на Рождество 2023: песни и стихи с пожеланием добра и мира в Украине

Когда в Украине щедруют

Щедровки – это величественные обрядовые новогодние песни, которые поют отдельно хозяйке, хозяину, девушке, парню и всей семье, желая им богатства и согласия. Их выполняют на Щедрый вечер в канун Старого Нового года, 13 января.

Когда в Украине щедруют и засевают / Фото "Образование Новое"

Петь щедривки могут только девушки. Такой обряд часто сопровождается весельем и переодеванием. Еще такой обряд связывают с легендой о Маланке и Василии. Маланка была сестрой Луны, которую похитил змей, а богатырь Василий уволил ее, за что она его полюбила.

Также традицию щедрования когда-то связывали с циклами Луны, согласно древним верованиям влиявших на урожай. Считалось, что щедрователи помогают дому получить хороший урожай в следующем году, так что их щедро награждали едой и деньгами, чтобы следующий год был сытным.

Когда в Украине посевают

Посевалки – это традиционные украинские обрядовые песни с пожеланиями богатства и счастья, а посева – старинный обряд, который проводят на утро Старого Нового года 14 января.

Если щедровать можно только девушкам, то сеять должны только ребята. Посевальщики заходят в дом родственников и рассыпают зерно, поздравляя хозяев с праздником и желая всего лучшего в Новом году. Хозяева дома одаривают посевальщиков деньгами и разными угощениями.

История и значение колядок, щедривок и посевной / Фото "Мини Ровно"

Засевать можно, например, такой посевной:

Сію, сію, посіваю. З Новим роком Вас вітаю.

Хай завжди Вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров'я з Вами буде,

Хай вас друзі не забудуть.

Хай кутя була багата,

Щоб весело і щасливо

провели Йорданські Свята.