Сочные арбузы в домашних условиях: как сажать рассаду и что нужно знать
29 апреля 2023, 10:31Читати новину українською
Арбуз – настолько вкусный и сочный плод, что хочется посадить его дома. Конечно, на растение арбуза очень влияет климат, но попробовать можно. Как сажать арбузы на рассаду – узнайте дальше.
Арбуз – это теплолюбивое растение, требующее достаточно тепла, света и влаги. Поэтому уход за ним не так прост, как бы хотелось. Надо знать особенности выращивания арбуза. В частности, как сажать арбузы на рассаду – расскажет 24 Канал.
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Как сажать арбузы на рассаду
- Прежде всего нужно выбрать здоровые и созревшие плоды арбуза и собрать из них семена. Надо положить их во влажную среду и оставить на несколько дней, чтобы семена проросли.
Семена арбуза / Фото Semena Dnepr
- Важным этапом является обработка земли для рассады. Арбузы требуют плодородной почвы с хорошим дренажем. Он должен быть насыщен питательными веществами, такими как органические удобрения. Так что смешайте землю с удобрением и добавьте воды чтобы она была достаточно влажной.
- Надо подобрать верный контейнер для рассады. Вы можете использовать горшки, лотки или другие емкости. Стоит добавить грунт в сосуд и сделать небольшие дыры в земле.
- Семена арбуза необходимо посеять на глубину примерно 1-2 сантиметра. И тогда укрыть его тонким слоем грунта и слегка прижать.
- Далее – ставим сосуд с семенами в теплом месте с достаточным освещением. Лучше выбрать место с температурой близко +25-30. Будущие арбузы должны получать достаточно тепла и влаги.
Рассада арбуза / Фото Vetobereg Kiyv
- Необходимо регулярно поливать рассаду, чтобы сохранить влагу в почве. За этим следует следить, чтобы не было пересыхания и заливки.
- После того как рассада арбуза будет достаточно сильной, чтобы выдержать пересадку, нужно перенести ее в открытую землю с расстоянием 1-2 метра друг от друга. Пересаживать растения лучше утром или вечером, когда еще нет палящего солнца.