Один из 12 самых важных праздников года: когда теперь празднуют Рождество Богородицы

Православная и Украинская греко-католическая церкви с 1 сентября перешли на новый юлианский календарь. Поэтому двунадесятые большие праздники теперь отмечают в другой день. Среди них – Рождество Богородицы.

Рождество Богородицы – это день рождения Матери Иисуса Христа. О том, когда теперь отмечают один из 12 важнейших праздников года – подскажет 24 Канал.

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Когда теперь празднуют Рождество Богородицы

Новый церковный календарь предполагает, что отныне большинство религиозных праздников будут отмечать 13 дней раньше. Поэтому Рождество Пресвятой Богородицы теперь будут праздновать не 21 сентября, а 8 сентября.

Новоюлианский календарь – это улучшенный вариант юлианского календаря, основой которого является вращение Земли вокруг Солнца. Им предусматривается 218 високосных дней на 900 лет, а год длится 365 дней. Новоюлианский календарь использует 10 из 16 автокефальных восточных православных церквей.



Библия / Фото с Canva

В Рождество Пресвятой Богородицы советуют пойти на службу, поставить свечу и помолиться. Также можно помолиться дома. В этот день уважают матерей и стараются всячески им помочь. Кроме этого, существует мнение, что все добрые дела, сделанные в этот праздник, обязательно вернутся, а в доме будет благополучие и детский смех.

, у религиозных общин и монастырей остается выбор – переходить на новый календарь или нет.