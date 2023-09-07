Когда Рождество Пресвятой Богородицы: в чем суть праздника

Рождество Пресвятой Богородицы – большой праздник в христианстве. В народе его еще называют Второй Пречистой. В этот день почитают Деву Марию как покровительницу людей.

Ранее Рождество Пресвятой Богородицы отмечали 21 сентября. Но согласно новому церковному календарю, отныне праздник приходится на 8 сентября. Что значит этот праздник и как он появился – расскажет 24 Канал.

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История этого праздника

О Рождестве Пресвятой Богородицы ничего не сказано в Новом Завете. Об этом же событии есть упоминание в Протоевангелии Иакова, которое было написано еще во II веке.

Известно, что отец Девы Марии Иоаким долго страдал из-за того, что они с женой не имеют детей. Тогда человек отправился жить в пустыню и умолял Господа о том, чтобы он послал ему младенца.

Вскоре к Иоакиму пришел Ангел и сообщил, что скоро его мечта сбудется: у них появится дочь. Мужчина радостно поделился приятным известием с женой. Супруги были очень счастливы и ответили, что их ребенок будет непременно служить Богу.



Рождение Богородицы / Фото Pinterest

Ребёнку дали имя Мария, которое древнееврейского происхождения и имеет значение "госпожа". То есть, на Рождество Пресвятой Богородицы христиане отмечают появление на свет матери Иисуса Христа.

Традиции праздника

В Киевской Руси после принятия христианства Рождество Пресвятой Богородицы сопровождалось торжественной литургией. Люди очень уважали Матерь Божью – она казалась им очень родной и близкой. Дева Мария была покровительницей и покровительницей всех верующих.

В народе праздник называется Вторая Пречистая. Его считают женским праздником. В то время как Первой Пречистой считается Успение Богородицы (перевоплощение из земной жизни в небесную).

Женщины, желавшие детей, особенно молились в этот день о воплощении их мечты. Они традиционно накрывали большой стол и приглашали нуждающихся, чтобы "Богородица молилась об их детях". Хозяйки готовили блюда из рыбы, мяса, борща, вареники с сыром, голубцы и вареники.