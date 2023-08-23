Раскрыто лучшее место, где хранить картофель после сбора

Собирают в картофель в разное время, в зависимости от погоды, сорта, климата. Обращают внимание и на состояние листьев. Обычно этот процесс проходит в августе-сентябре.

Чтобы картофель хранился в течение длительного времени, его плоды должны быть в хорошем состоянии. Срок, который можно держать, зависит от ее качества. Как правильно хранить картофель и на что обратить внимание – расскажет 24 Канал.

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Как хранить картофель, чтобы долго стоял

Перед тем как оставлять картофель на хранение, нужно ее просушить, перебрать, выбросить все малые, больные, гнилые, с разными дефектами и повреждениями плоды. Тогда нужно тщательно стряхнуть землю с картофеля.

О том, чтобы не повредить картофелины, следует думать еще во время выкапывания. Обратите внимание на то, как глубоко погружаете лопату во время копания. Не бросайте ее с высоты, когда вытащили. Любые повреждения, вмятины могут привести к гниению.



Выкопанные картофелины / Фото "Агроправда"

Урожай без остатков земли обязательно оставляем в сухом месте без света. Позднеспелый картофель можно хранить в течение месяца: земля быстро высохнет и можно будет легко удалить ее. Если плоды были заражены фитофторой, то уже через 2 недели появятся первые признаки – пятна с оранжевым оттенком.

Полезные советы по хранению картофеля

Удерживайте плоды в темном прохладном месте, лучше всего – в подвале. Температура в помещении должна быть от +2 до +4.

Не оставляйте картофель там, где свет попадает. От него картофель будет прорастать .

Место для хранения плодов должно быть сухим. Потому что из-за влаги они начинают покрываться плесенью.



Картофель в помещении / Фото Grow How

Обратите внимание, что картофель не стоит держать у овощей и фруктов, особенно с бананами или яблоками. Они содержат вещество – этилен, через который картофель будет быстро прорастать.