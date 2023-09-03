Не упустите: когда время собирать тыквы

Когда планируете сбор урожая тыквы, следует обратить внимание на внешние признаки, сорт, погоду и климатические особенности в регионе. И есть еще кое-что.

Прежде всего, обращайте внимание на упаковку семян. Там обычно указаны сроки созревания тыквы. Да, вы поймете, когда его можно собирать. Еще несколько полезных советов – собрал 24 Канал.

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Когда уже можно собирать тыквы

Тыкву можно созревать по-разному, в зависимости от сорта. В общем он имеет конкретное разделение:

ранние сорта (становятся спелыми где-то в середине августа);

(становятся спелыми где-то в середине августа); среднеспелые (сбор приходится на середину сентября);

(сбор приходится на середину сентября); поздние (время сбора – октябрь).

Преимущественно тыквы в Украине срезают с конца августа по ноябрь, согласно сорту.

Кстати, плоды последнего сорта можно собирать недозрелыми, потому что они стоят дольше всего. В частности, тыквы мускатного сорта убирают из грядки последними, перед началом первых заморозков.

Советы по сбору тыквы

Помните, что во время сбора урожая нельзя отрывать плодоножку от плода. Потому что без хвостика, быстрое гниение неизбежно. Специалисты советуют обрезать овощ садовыми ножницами. В то же время следует оставить хвостик на 3–4 сантиметра.



Сбор тыквы / Фото Sad.net.ua

Есть еще некоторые внешние признаки, на которые следует обратить внимание: