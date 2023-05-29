Когда поливать туи, чтобы они росли здоровыми и густыми

Туи известны своим красивым внешним видом. Они имеют густую, вечнозеленую хвою и компактную форму. Поэтому их часто используют для украшения садов. Следует знать, когда поливать туи, чтобы они росли высокими.

Туи являются быстрорастущими растениями. В зависимости от сорта и условий выращивания они могут прибавлять высоты от 30 до 60 сантиметров в год. Это привлекает садоводов, ведь деревья могут оградить любой участок от ветров. Когда поливать туи, чтобы обеспечить им хороший рост – подскажет 24 Канал.

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Когда поливать туи

Туя любит влагу, но не следует ее заболачивать. Дерево следует поливать 1 раз в неделю где-то 15-20 литрами воды, начать хотя бы с 10 литров. Когда очень сухо, нужно это делать два раза в неделю.

Учитывайте влажность почвы: поливайте туи, когда верхний слой земли становится слабо влажным. Избегайте пересушивания, но не разрешайте стоять воде в корневой зоне.

Лучшее время для полива туи – утро или ранние часы дня. Поливайте их перед появлением солнца, чтобы вода не улетучивалась.

Если под туями залегают подземные воды, то полив лучше сократить до минимума. Природной воды будет достаточно, поскольку если корневая система очень мокрая, то она начинает гнить и заражаться разными болезнями. Рекомендуется каждый день увлажнять листву из распылителя. Если дереву не хватает воды, это будет видно по тому, что верхушка начнет желтеть.

Уход за туями

Туи надо удобрять 2 раза в сезон общими удобрениями для хвойных растений, или азотными, в частности мочевиной или селитрой.

Стоит проводить обрезку деревья, формовочную – весной и летом. Лучше выбрать пасмурный день, потому что после обрезки хвоя внутри куста может получить ожоги. Используйте секатор или садовые ножницы, чтобы срезать побеги.



Обрезка туи / Фото Gradina Max

Если туя желтеет, это может быть признаком вредителей, в частности, тли, ложной щитовки или грибковых болезней. Тогда растения нужно возделывать 2 раза в месяц фунгицидом.

Стоит делать мульчирование приствольного круга, но смотрите, чтобы мульча не прикрывала нижние ветки или ствол, потому что накопившаяся влага в этих местах провоцирует гниение.