Когда Петра и Павла в 2023 году: изменится ли дата празднования в Украине

Праздник Петра и Павла назван в честь апостолов, распространявших христианство по всему миру. Оно сопровождается особыми богослужениями, молитвами и песнями, почитающими апостолов. Интересно, изменится ли дата Петра и Павла по новому религиозному календарю.

Праздник Петра и Павла отмечает двух великих апостолов, посвятивших свою жизнь вере и проповедничеству христианское учение. В этот день как раз кончается Петров пост, который длится 30 дней. Мы чтим смерть и переход Петра и Павла в жизнь вечную. Когда мы будем отмечать Петра и Павла в 2023 году – подскажет 24 Канал.

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Когда Петра и Павла в 2023 году

Святую всегда предшествует Петров пост, который приходится на второй понедельник после Троицы. Собственно заканчивается накануне праздника Петра и Павла. В этом году Петров пост начинается 12 июня и заканчивается 11 июля. То есть мы будем отмечать Петра и Павла 12 июля.

В 2024 году, по новому церковному календарю, дата праздника изменится. Поэтому православные христиане и католики будут чествовать Петра и Павла вместе – 29 июня.

История праздника

Пётр и Павел были двумя ведущими апостолами в христианстве. Петр был одним из первых учеников Иисуса Христа и играл немаловажную роль в распространении христианского учения. Павел начал свою деятельность как преследователь христиан. Но потом обратился и стал одним из самых влиятельных проповедников христианства. Оба апостола имели большое значение в формировании христианской церкви.



Петр и Павел / Фото Православная Волынь

По преданию, Петр был одним из тех, кто видел Преображение Господне на горе Фавор. Когда Христос вознесся на небо, Петр стал могущественным проповедником его учения. За свою веру он поплатился жизнью: его распяли на кресте головой.

Что касается Павла, то по разным источникам, он не знал Иисуса, когда он жил, а стал распространять христианскую веру, когда стал свидетелем появления Иисуса по дороге в Дамаск. Павла также ждала ужасная смерть за христианские идеи: его обезглавили.

В этот день христиане посещают церкви, где слушают проповеди, поют славные песни и чтят память святых апостолов.