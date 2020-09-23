Традиционно в последнее воскресенье октября в Украине происходит переход на зимнее время. В 2020 году часы переводить в ночь с 24 на 25 октября в 4 часа утра.

Стрелки часов переводят дважды в год. В последнее воскресенье марта их переводят на час вперед, а в последнее воскресенье октября – на час назад. Делается это для того, чтобы приблизить административное время к солнечному, пишет 24 канал.

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Идея искусственно манипулировать временем принадлежит американскому ученому, политику, дипломату, изобретателю Бенджамину Франклину. В 1784 году он предложил увеличить световой день с целью сокращения расходов на электроэнергию.



Осенью часы переводят на час назад

По словам медиков, перевод часов негативно сказывается на организме. У людей в этот период нарушается сон, они трудно адаптируются и испытывают стресс. От этого начинают обостряться хронические заболевания, а также падает работоспособность.

За неделю до перевода часов соблюдайте режим, пейте много воды, не злоупотребляйте жирной, острой и соленой пищей, а также не забывайте о физических нагрузках.

Кроме этого, ограничьте потребление алкоголя, крепкого чая и кофе перед сном, ведь они существенно мешают организму расслабиться. Чтобы переход на зимнее время был для вас не таким заметным – принимайте ванну перед сном и разрешайте себе полностью расслабиться.



Переход на зимнее время сопровождается стрессом

Переводить стрелки часов дважды в год решили в Великобритании еще в 1908 году. Англичане ввели эту традицию с целью более рационального использования светлой поры суток. В Украине начали переводить часы только в 1981 году. Сейчас переход на зимнее и летнее время осуществляют в более чем 110 странах мира.

А вот не переводит часы аж 161 страна, а именно: Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Ангола, Китай, Россия, Кения, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Перу, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Филиппины, Пакистан и другие. В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.