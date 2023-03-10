Переходим на летнее время-2023: когда в Украине переводят часы

Традиционно в конце марта в Украине переходят на летнее время. В этом году весной часы переводят на час вперед. Будут это делать в ночь с 26 на 27 марта.

В Украине принято дважды переводить часы – осенью и весной. На зимнее время переходят в конце октября, а на летнее – в конце марта, информирует 24 Канал.

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Когда переводят часы на летнее время-2023

В 2023 году украинцы перейдут на летнее время в ночь с 26 на 27 марта (с воскресенья на понедельник). В четыре часа нужно перевести часы на час вперед. Из-за такого перехода в понедельник сон продлится на 1 час короче.



В ночь с 26 на 27 марта украинцы перейдут на летнее время / Фото Pinterest

Отметим, что смартфоны, компьютеры и другая современная техника автоматически переходят на летнее время. А кнопочные телефоны и механические часы нужно переводить вручную.

Как перевод часов влияет на здоровье человека

Медики утверждают, что перевод часов плохо влияет на состояние организма. В этот период у людей нарушается сон, они тяжело адаптируются, переживают. На фоне этого происходит обострение хронических заболеваний, а также падает продуктивность.

Чтобы подготовить свой организм к переходу на летнее время, за неделю до этого необходимо соблюдать режим, правильно питаться, пить много воды и не забывать о физических нагрузках. Следует позволить организму максимально расслабиться – перед сном принимать ванну, не употреблять алкоголь, не пить перед сном кофе и крепкий чай.

Почему в Украине нужно переводить часы

Уже давно ведутся дискуссии о переводе часов дважды в год. Однако Украина достаточно велика по площади, расстояние между западными и восточными областями очень велико, чтобы жить в одном часовом поясе круглый год.