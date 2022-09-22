Переход на зимнее время 2022 года: когда в Украине переводят часы

Осенью для продления светового дня в Украине переводят часы на 1 час назад. Обычно это происходит в последнее воскресенье октября. Следовательно, следующие сутки в выходной день "увеличивается".

В Украине на официальном уровне существует сезонный перевод часов на летнее и зимнее время. Поэтому в последнее воскресенье марта часы переводят вперед, а в октябре – назад. Это делают для того, чтобы приблизить административное время к солнечному времени. Такая традиция существует еще с 1981 года, отмечает 24 канала.

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Когда переводят часы на зимнее время 2022

Стрелки часов на зимнее время в Украине переводят в последнее воскресенье октября в 04:00. Время перевода проходит в ночь с 29 на 30 октября.

Перевод часов на летнее и зимнее время было определено правительственным постановлением "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. На законодательном уровне закреплено, что украинцы должны переводить часы дважды.

Перевод часов на зимнее время в Украине 2022 / Фото "Canva"

Часы переводят с целью сокращения затрат на электроэнергию. Эту идею искусственного манипулирования подчас придумал американский изобретатель и политик Бенджамин Франклин в 1784 году.

Однако стоит заметить, что это часто становится причиной споров, ведь врачи утверждают, что перевод часов негативно влияет на здоровье. Они отмечают, что у людей нарушается режим сна, организму трудно адаптироваться и часто есть усталость и сонливость. Ведь быстро засыпать и просыпаться в другое время удается не каждому. Поэтому падает работоспособность и могут обостриться хронические заболевания.

Советы как подготовиться к переходу на зимнее время / Фото "Canva"

Советы как безболезненно адаптироваться к переводу часов

За две недели до перехода на зимнее время следует соблюдать режим сна и ложиться чуть раньше, пить много воды и не злоупотреблять вредной пищей.

Не стоит употреблять кофе, чай или алкогольные напитки перед сном.

Можно перед сном принимать ванночку, чтобы организм полностью расслабился.

Постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, а также по возможности заниматься спортом.

Избегайте переутомления.

Перед сном проветривайте комнату и не пользуйтесь гаджетами.

Таким образом вы сможете подготовить свой организм к новому ритму и будете чувствовать себя бодро, а смена времени для вас пройдет безболезненно.