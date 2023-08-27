Ореховый Спас в Украине: в чем суть праздника и как его отмечали в древности

Ореховый Спас в Украине отмечаем последним после Яблочного и Медового. В этом году он выпадает на 29 августа. Что интересного предполагает в этот день?

Ореховым Спасом завершается церковный год. Оно имеет и другие названия: Хлебный, Холстовой, Малый, Холодный, Нерукотворный Спас или день памяти Нерукотворного Образа Спасителя. Почему так, какая история праздника и какими традициями он сопровождается – расскажет 24 Канал.

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История Орехового Спаса

Рассказывается, что однажды после умывания, Исус вытерся полотенцем, на котором осталось его совершенное лицо. Это полотенце стало примером, из которого творческие люди изображали иконы Спаса Нерукотворного. Ткань стали считать чудодейственной.

Поговаривали, что она исцелила болезнь главы города Эдессы (теперь Турция). Затем ее перенесли в местную церковь.

Впоследствии Эдессу захватили византийские воины. Жители попросили освободить город с предложением, что они отдадут священную ткань. Так и вышло. Нерукотворный Спас отдали византийцам, которые забрали его в Константинополь. Через некоторое время целебно полотно было потеряно.



Нерукотворный Спас / Фото PsdSale

Вот такое событие лежит в основе праздника – передача Нерукотворного образа Исуса в Константинополь из Эдессы.

В свою очередь, в народе праздник называли Ореховым Спасом Поскольку в это время созревали орехи и зерно, сбором которых занимались древние украинцы. Также в это время завершалась жатва: из колосьев нового урожая пекли свежий хлеб. Поэтому некоторые называют праздник Хлебным Спасом.

Традиции Орехового Спаса

На Ореховый Спас люди шли в храм освящать орехи и хлеб из муки нового урожая. Как и в Медовый и Яблочный, христиане принимали фрукты, воду и мед.

В этот день было заведено выпекать свежий хлеб и готовить настойку из орехов. Считалось, что она обладает целебными свойствами : помогает вылечить разные болезни и чувствовать себя здоровым.



Ореховая настойка / Фото Pinterest

Посвятив продукты в храме, верующие накрывали богатый стол и приглашали в гости родных, близких, друзей. Готовили разные блюда, выпечку и обязательно – ореховую настойку. В этот день можно было есть все, ведь Успенский пост (Спасовка) завершился.