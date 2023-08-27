Горіховим Спасом завершується церковний рік. Воно має й інші назви: Хлібний, Полотняний, Малий, Холодний, Нерукотворний Спас або день пам'яті Нерукотворного Образа Спасителя. Чому так, яка історія свята та якими традиціями воно супроводжується – розповість 24 Канал.

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Історія Горіхового Спасу

Розповідається, що якось після вмивання, Ісус витерся рушником, на якому залишився його досконале обличчя. Цей рушник став прикладом, з якого творчі люди змальовували ікони Спаса Нерукотворного. Тканину почали вважати чудодійною.

Подейкували, що вона зцілила хворобу глави міста Едеси (теперішня Туреччина). Потім її перенесли до місцевої церкви.

Згодом Едесу захопили візантійські вояки. Жителі попросили звільнити місто з пропозицією, що вони віддадуть священну тканину. Так і сталося. Нерукотворний Спас віддали візантійцям, які забрали його до Константинополя. Через певний час цілюще полотно було загублено.



Нерукотворний Спас / Фото PsdSale

Ось така подія й лежить в основі свята – передача Нерукотворного образу Ісуса в Константинополь з Едеси.

Своєю чергою, у народі свято називали Горіховим Спасом, оскільки в цей час дозрівали горіхи та зерно, збором яких займалися прадавні українці. Також у цей час завершувалися жнива: з колосків нового врожаю пекли свіжий хліб. Тому деякі ще називають свято Хлібним Спасом.

Традиції Горіхового Спасу

На Горіховий Спас люди йшли до храму освячувати горіхи та хліб з борошна нового врожаю. Як і в Медовий та Яблучний, християни брали фрукти, воду та мед.

Було заведено в цей день випікати свіжий хліб та готувати настоянку з горіхів. Вважалось, що вона має цілющі властивості: допомагає вилікувати різні хвороби та почуватися здоровим.



Горіхова настоянка / Фото Pinterest

Посвятивши продукти в храмі, віряни накривали багатий стіл та запрошували в гості рідних, близьких, друзів. Готували різні страви, випічку та обов'язково – горіхову настоянку. У цей день можна було вже їсти все, адже Успенський піст (Спасівка) завершився.