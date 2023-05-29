От этого зависит урожай: когда надо окучивать картофель

Картошку надо окучивать больше всего среди других овощей. Этот процесс значительно увеличивает его урожай. Когда и как надо окучивать картошку – расскажем дальше.

Підгортання картоплі має багато переваг, серед яких створює здорову кореневу систему, утримує воду і повітря біля коріння, знижує вимивання поживних речовин із землі. Коли і як краще підгортати картоплю - підкаже 24 Канал .

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Коли підгортати картоплю

Терміни підгортання картоплі залежать від вашої місцевості, погодних умов і навіть від обраного сорту. Втім, існують загальні періоди розвитку цього овочів, які слід знати.

Вперше Обгортання картоплі потрібно зробити, коли з землі з'явиться перше листя. Процес можна розпочинати, коли кущі досягли лише 7-10 сантиметрів. Таке підгортання покращить зростання кореневої системи. Вдруге цей процес бажано повторити через 2 тижні, а втретє ще через місяць.

Коли картопля цвіте, то підгортати не можна. Якщо не встигли підсапувати овоч, поки бутони не розкрилися, то краще це зробити після цвітіння або взагалі не робити.

Як підгортати картоплю

Перше підгортання можна проводити мотоблоком або вручну , тобто мотикою. Важливо захоплювати землю з міжрядь і підгортати рослини, щоб земля була з усіх боків.



Підгортання картоплі сапою / Фото Сад та город

Коли почнуть формуватися бульби картоплі, треба провести друге підгортання. Переважно це потрібно зробити через 15-18 днів після першого підгортання, найголовніше - встигнути до початку цвітіння.

Коли робимо друге підгортання треба, щоб висота гребеня у кожної рослини картоплі була 15-17 сантиметрів . Інакше – бульби можуть вилазити із ґрунту. Це погано, бо під сонцем до них потраплятиме отрута солонина.

Третій раз підгортаємо, коли висота пагонів досягне 23-26 сантиметрів . Чопоєм працюємо обережно, не потрібно засипати більшу частину рослин. Але між пагонами треба накидати трохи землі. Таким чином, картопля більше зростатиме завширшки. Після третього підгортання, висота гребеня має бути десь 17-19 сантиметрів.