Важно знать: когда можно оставлять вилки электроприборов в розетке

В каждом доме или квартире есть минимум несколько электроприборов. Ведь все мы пользуемся холодильником, микроволновкой, чайником. Вся техника подключается к электрическому току.

Конечно у каждого возникает вопрос, нужно ли вытягивать вилки электроприборов из розетки. Особенно в ночное время. Ибо электрический ток – непредсказуемая вещь, и никто не знает, что может произойти. Узнаем, как делать правильно.

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Нужно ли вытаскивать вилки приборов из розетки

Любые электроприборы, если вы ими не пользуетесь, нужно выключать из розетки. Это простое правило безопасности может сохранить вам жизнь и жилье.

Иногда электроприборы перегреваются и из-за этого возникают пожары.

Даже если вы не пользуетесь электроприборами , но они подключены к току, то расходуется большое количество электроэнергии. Таким образом, вы можете сэкономить средства за коммунальные платежи, если отключить их из розетки.

, но они подключены к току, то расходуется большое количество электроэнергии. Таким образом, вы можете сэкономить средства за коммунальные платежи, если отключить их из розетки. Чем больше работает любая техника, тем быстрее она изнашивается и выходит из строя. Это значит, если выключать приборы, они будут дольше служить вам.

Есть приборы, которые невозможно обесточить, потому что от них зависит наш комфорт. К примеру, холодильник, систему отопления или газа. Но такую технику, как телевизор, ноутбук, компьютер, зарядные устройства, электрочайник, тостер, просто необходимо выключать.

Во-первых, вы пользуетесь ими только в случае необходимости, то есть нет смысла держать включенными полностью. Во-вторых, так вы сэкономите деньги за коммунальные платежки.

Несколько советов по выключению техники

Существуют простые правила, как правильно выключать электрические приборы без ущерба для себя.

В частности, перед тем, как извлечь из розетки вилку, выключите прибор нужной кнопкой.

Вилку берите только держа за корпус , за провода – категорически нет.

, за провода – категорически нет. Вытягивайте вилку осторожно и нежно. Никаких резких движений.

Никогда ни при каких обстоятельствах не извлекайте вилку мокрыми или даже влажными руками. Потому что удар током может случиться даже, когда в сеть попала маленькая капля воды.