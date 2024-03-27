Пасха 2024: в какой день не стоит печь кулич и почему

В некоторых странах мира Пасха приходится на это воскресенье, 31 марта. Украинцы же будут отмечать ее чуть больше, чем через месяц, – 5 мая, а накануне хозяйки будут печь традиционное блюдо этого праздника – пасху.

Обрядовый хлеб готовят в Страстную неделю. Лучше всего это делать в Чистый четверг или Великую субботу. А когда нельзя печь кулич, расскажет LifeStyle 24.

Тоже интересно Как появился кролик, символ Пасхи у католиков: интересная история

В какие дни лучше не печь кулич

Запрещено печь кулич в Страстную пятницу. Этот день считается самым скорбным, ведь тогда распяли Иисуса Христа. Нельзя даже пробовать тесто. Однако некоторые люди идут в церковь, когда выносят плащаницу, а уже после начинают готовить обрядовый хлеб. Церковь говорит, что это не грех.

Важно заметить, что на Страстную пятницу действуют строгие правила Великого поста. Обычно люди не едят ничего, пока не вынесут плащаницу, а после службы употребляют воду и постный хлеб. День нужно провести в покое, без шумных гуляний, забав, ссор, тяжелой физической работы и уборки. Также стоит отказаться от плохих привычек и алкогольных напитков.

Когда пекли кулич наши предки

Раньше люди часто пекли кулич именно в пятницу, а в предыдущие дни занимались уборкой в доме. Доделывали все, что не успели, уже в субботу накануне Пасхи. В некоторых регионах даже существовал интересный обычай на этот день: старший член семьи приносил домой сумку с новыми вещами. Кроме того, в субботу было принято красить писанки.