В какие дни недели можно менять постель, а когда не стоит: полезная информация для каждого

Еще от наших предков передалось мнение, что в некоторые дни недели не стоит менять постель. Говорят, что так вы притянете в жизнь негативные события. В частности, речь идет о пятнице, воскресенье и больших религиозных праздниках.

Если менять постельное белье в пятницу, то могут начаться проблемы со сном, например, будут приходить ночные кошмары. Воскресенье и церковные праздники являются неблагоприятными днями, ведь появится немало будничных трудностей. Когда же лучше всего заниматься этим делом, узнавайте на сайте LifeStyle 24.

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Когда стоит менять постель

Лучший день недели для смены постельного белья – это суббота. Тогда вокруг царит положительная энергетика, которая притягивает в семью достаток и здоровье. Если вы хотите наладить сон, то сделайте это в понедельник. Однако заметьте, что в первый день недели не рекомендуется стирать любые вещи.

Обновлять постель нужно в четверг, чтобы привлечь удачу. В ваш дом, кроме того, придет процветание, а финансовые проблемы исчезнут. Кстати, для привлечения денег в спальне следует держать цветы и ароматические свечи.

Благоприятные дни для смены постели / Фото Pexels

Удачным днем для смены постели также является среда. Тогда это особенно рекомендуется делать людям, которые хотят вернуть гармонию и спокойствие в семью. Середина недели, кроме того, благоприятна для отдыха.

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