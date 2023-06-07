Когда начинается Петров пост и как его соблюдать: главные запреты этого периода
Пост Петра, также известный как Петровка, является одним из важнейших в году. Он имеет свои особенности и правила. Интересно, когда Петров пост начинается в этом году.
Петров пост посвящен памяти святых Петра и Павла. Это мученики, жестоко убитые за распространение христианской веры. В течение этого периода верующие уделяют особое внимание молитве, посту и духовности. 24 Канал расскажет, когда Петров пост в 2023 году.
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Когда начинается Петров пост в 2023 году
Дата Петра поста зависит от того, когда празднуют Троицу. Пост всегда начинается во второй понедельник после Троицы и продолжается вплоть до памяти Петра и Павла.
В 2023 году Петров пост начнется в понедельник, 12 июня. А закончится перед праздником Петра и Павла, который в этом году приходится на 12 июля.
Как соблюдать пост Петра
Петров пост не такой суровый, как, например, Пасхальный. Впрочем, все равно есть определенные ограничения, в том числе и в пище.
В частности, нельзя употреблять яйца, мясо и молочные продукты. Но разрешается есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы, потому что считают, что Святой Петр был покровителем рыбаков. Следует воздержаться и от алкоголя и курения. Можно есть крупы, грибы, фрукты.
- Во время поста запрещены развлечения или вечеринки, а также проведение свадеб и гуляний.
- Лучше у Петров пост не занимать деньги.
- Запрещается стричь волосы.
- Шить, вышивать, заниматься рукоделием.
В это время христиане больше времени уделяют духовности – посещают церковь и многие молятся. Верующим нужно воздержаться от брани, сплетен, зависти, лжи и делать больше добрых дел.