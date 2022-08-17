Яблочный Спас 2022: дата празднования, история и традиции

Яблочный Спас отмечается на пятый день после Медового Спаса. Он также совпадает с великим христианским праздником – Преображением Господним. В этот день принято посещать церковь и освящать плоды лета.

Существует много традиций, связанных с Яблочным Спасом. Еще издавна этот праздник ассоциируется со временем уборки урожая. А на утреннее служение принято идти в церковь с корзиной спелых фруктов, пишет 24 канал.

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История Яблочного Спаса

В Украине Яблочного Спаса отмечают каждый год 19 августа, его еще в народе называют Спасом на горе . Это связано с тем, что Иисус Христос за 40 дней до распятия на Голгофе явился своим трем ученикам в божественной сущности на горе Фавор. Именно поэтому этот день важен для христиан, потому что они тоже стремятся быть ближе к Богу, как апостолы были близки с Иисусом на горе.

Начали отмечать Яблочного Спаса, когда и Преображение Господне – в 4 веке, когда на горе Фавор построили храм Преображения Господня. Хотя в народе этот праздник существует еще с дохристианских времен, он был связан со сбором урожая. После крещения Киевской Руси праздник приобрел и религиозный характер, поэтому многие традиции восходят к тем, которых соблюдали наши предки в дохристианский период.

История и традиции Яблочного Спаса / Фото "Canva"

Традиции на Яблочном Спасе

Неизменно то, что люди несут в церковь яблоки и другие плоды для освящения, до этого их нельзя употреблять. Существует мнение, что только таким образом они становятся богаче полезными веществами и способны одаривать человека красотой, здоровьем, силой и счастьем.

Наши предки верили, что после освящения яблоки также приобретают магическую силу. Поэтому с первым кусочком загадывали тайные желания. И чем больше фруктов ты съешь – тем успешнее будет твой год.

Чтобы дома было больше денег, нужно купить на базаре 13 яблок нового урожая. И после освящения нужно поделиться ими с нуждающимися.

Традиции на Яблочного Спаса / Фото "Женский мир"