С Днем вышиванки: патриотические поздравления в картинках
День вышиванки в Украине отмечают в третий четверг мая. Это день, когда люди носят вышитые сорочки, демонстрируют свою национальную гордость и поддерживают украинскую культуру. Мы собрали для вас самые красивые картинки-поздравления с этим праздником.
Вышиванка – это особенная вышитая рубашка или блузка с уникальными узорами, имеющими символическое значение и культурное значение для украинского народа. В День вышиванки украинцы одевают национальную одежду на работу или учебу, чтобы поддерживать украинскую культуру и традиции. 24 Канал собрал хорошие поздравления в картинках ко Дню вышиванки.
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Картинки-поздравления с Днем вышиванки
С Днем вышиванки / Фото Терновский городской совет
С Днем вышиванки / Фото Amazing Ukraine
С Днем вышиванки / Фото Pinterest
С Днем вышиванки / Фото Радио Максимум