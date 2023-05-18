С Днем вышиванки: патриотические поздравления в картинках

07:30

День вышиванки в Украине отмечают в третий четверг мая. Это день, когда люди носят вышитые сорочки, демонстрируют свою национальную гордость и поддерживают украинскую культуру. Мы собрали для вас самые красивые картинки-поздравления с этим праздником.