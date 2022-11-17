Международный день студента 2022 года: история и традиции молодежного праздника

Ежегодно 17 ноября по всему миру отмечают Международный день студента. Студенты – это движущая сила общества, а их пыл, энергия и стремление быть независимыми неоднократно меняли ход истории.

В студенческие годы кажется, что нет ничего невозможного, а весь мир открыт перед тобой. Сейчас украинские студенты также стоят на передовых и борются за будущее Украины, а их смелость и креативность поражают весь мир, отмечает 24 канал.

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История Международного дня студента

Фундаментом начала праздника стали трагические события 1939 года. В Чехословакии во время мирной демонстрации один из студентов был тяжело ранен полицией. Травмы были несовместимы с жизнью, и он умер. Это вызвало негодование и массовые протесты студентов. Поэтому оккупационные немецкие власти закрыли чешские университеты на три года, а студентов арестовывали, жестоко избивали и мордовали в тюрьмах. Во время осенних холодов студентов выгоняли в пижамах и выбрасывали их вещи на улицу.

В память о трагических событиях на Всемирном конгрессе студентов 17 ноября 1941 года в Лондоне был введен Международный день студента. Этот памятный день отмечается на уровне Организации Объединенных Наций.

В Украине праздник официально был введен в 1999 году, с тех пор у украинского студенчества свой "профессиональный день". В наше время оно приобрело более радостное значение и трактуется не только как трагедия, наоборот, этот день символизирует молодость, веселую и полную надежд жизни.

История и традиции Дня студента / Фото Canva

Традиция празднования Дня студента

День студента празднуют по-разному:

делают пикники;

поют песни и декламируют стихи о студенчестве;

устраивают экскурсии по университетам;

устраивают разные торжественные мероприятия;

собираются вместе на просмотр фильма о студентах;

делают КВН-вечера;

посылают или дарят друг другу открытки ко Дню студента.

Также часто устраивают митинги для того, чтобы привлечь внимание к демократическим правам и свободам студентов.

В Украине нет каких-либо определенных традиций в День студента. Сценарии празднования могут быть разными. Кто организует интересные вечеринки, а где-то проводят торжественные вечера. Также в этот день обычно устраивают посвящение абитуриентов, которые после этого считаются официальными членами студенческого братства. Для молодежи это прекрасный день, чтобы хорошо провести время и добавить в свою копилку воспоминаний еще несколько ярких мгновений.