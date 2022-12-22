День энергетика 2022: картинки-поздравления с праздником для зажигающих свет

07:10

22 декабря в Украине отмечается День энергетика. Этот профессиональный праздник установлен на официальном уровне. Сегодня все украинцы ощущают важность наличия света и действительно очень ценят работу, которую выполняют работники энергетической отрасли Украины. Они, несмотря на обстрелы и большую опасность, мужественно делают то, что у них лучше всего получается.