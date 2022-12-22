День энергетика 2022: картинки-поздравления с праздником для зажигающих свет
22 декабря в Украине отмечается День энергетика. Этот профессиональный праздник установлен на официальном уровне. Сегодня все украинцы ощущают важность наличия света и действительно очень ценят работу, которую выполняют работники энергетической отрасли Украины. Они, несмотря на обстрелы и большую опасность, мужественно делают то, что у них лучше всего получается.
Традиция Дня энергетика в Украине появилась еще в 20 веке. Сегодня без электроэнергии не обходится ни одна квартира и коммерческая структура. И хотя украинские энергетические структуры подверглись значительным разрушениям и сильным атакам со стороны России, энергетики и наши воины мужественной защищают и восстанавливают их. Поэтому предлагаем нашу подборку картинок-поздравлений с праздником, пишет 24 канал.
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Картинки-поздравления с Днем энергетика
Картинки поздравления с Днем энергетика / Фото Depo.ua
День энергетика 2022 – картинки-поздравления / Фото из открытых источников
Поздравления с Днем энергетика – картинки / Фото из открытых источников
День энергетика – хорошие картинки / Фото "Время действий"
День энергетика 2022 – картинки-поздравления / Фото из открытых источников
День энергетика в Украине – картинки / Фото из открытых источников
Поздравления с Днем энергетика – открытки / Фото из открытых источников
День энергетика 2022 – картинки-поздравления / Фото из открытых источников