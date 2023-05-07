Ивано-Франковск празднует 361 день рождения: картинки-поздравления ко дню города

Ивано-Франковск отмечает День рождения 7 мая. В этом году ему исполнится 361 год. Мы собрали самые интересные картинки-поздравления ко дню города.

Ивано-Франковск – красивый уютный городок для спокойной жизни. Свой День рождения Ивано-Франковск отмечает 7 мая. Ему будет уже 361 год. 24 Канал собрал самые красивые картинки-поздравления с Днем Ивано-Франковска.

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Картинки-поздравления с Днем Ивано-Франковска



С Днем Ивано-Франковска / Фото Klike.net



С Днем Ивано-Франковска / Фото Klike.net



С Днем Ивано-Франковска / Фото Klike.net



С Днем Ивано-Франковска / Фото Klike.net



С Днем Ивано-Франковска / Фото Klike.net



С Днем Ивано-Франковска / Фото Uragan.if