Фитофтора на помидорах: 5 народных методов, как избавиться от грибка

Фитофтороз – это болезнь помидоров, вызванная грибком фитофторой, значительно повреждающая растения и урожай. Так что стоит знать, чем и когда обрабатывать помидоры от фитофторы.

Фітофтор швидко розмножується і може вразити помідори буквально за ніч. Вона особливо активна, коли на вулиці холодно та дощі. 24 Канал розповість , чим і коли обробляти помідори від фітофтори.

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Як і коли захищати помідори від фітофторів

У профілактику від фітофторів на помідорах має входити обробка. Цим слід займатись через 7-10 днів після пересадки. Важливо, що це потрібно зробити до цвітіння рослин та формування зав'язок. Якщо дотримуватись цього правила, грибок не повинен поширитись на помідори. Але якщо він таки з'явився, то треба вирощувати овочі народними засобами.

Мідний купорос . Розчиніть 1 чайну ложку речовини в 1 літрі води та ретельно розпорошіть на рослини. Повторюйте цю функцію через 7-10 днів. Дотримуйтесь рекомендацій щодо дозування.



Мідний купорос / Фото Prom

Попіл - ефективний метод у боротьбі з фітофторою. 1 столову ложку деревної золи додайте до 1 літра води. Залишіть на день для осідання золи і використовуйте отриманий розчин для обприскування помідорів. Повторюйте процедуру один раз на тиждень.



Зола / Фото Вікіпедія

Стане в нагоді у цій справі і часниковий настій . Роздавіть 100 г дрібно нарізаного часнику в 1 літрі води і залиште настоятися протягом 24 годин. Розпорошіть настій на рослини, не потрапляючи на плоди. Наступного разу можете обробляти через 7-10 днів.



Зубчики часнику. Agronews

Якщо фітофтора тільки з'явилася на помідорах, спробуємо позбавитися її розчину. йоду . Беремо 10 мл 5% йоду і додаємо його до 10 літрів води. Обробляємо помідори розчином кожні 3 дні.



Йод / Фото Naurok

Також можуть бути помічними проти фітофторів. дріжджі . Беремо 100 г продукту та розводимо його в 10 літрах води. Такою сумішшю слід обприскувати помідори, як побачили перші ознаки грибка.



Дріжджі / Фото Fenix-agro