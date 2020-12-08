Популярная украинская певица Jerry Heil в очередной раз удивила поклонников неординарным аутфитом. На этот раз артистка посетила заведение в кофте, из-под которой виднелся бюстгальтер.

Jerry Heil не стесняется демонстрировать свою изящную фигуру и всегда подчеркивает личность неординарной одеждой. Артистка распространила на личной странице в Инстаграме серию эффектных кадров.

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Исполнительница предстала перед камерой в широких рваных джинсах и черной кофте с очень глубоким декольте. Под одеждой у девушки был бюстгальтер темно-синего цвета с принтом, который завязывался на шее. Такой look Jerry Heil соединила с массивной черной обувью на высокой платформе.

Знаменитость довершила образ аксессуарами. На шее у нее красовалась широкая цепь и подвеска, а уши украшали большие и длинные серьги. Волосы Jerry Heil собрала в хвост сзади, а на лице сделала выразительный макияж с вишневыми стрелками на веках.

Если мои года – моё богатство, то почему, когда я совершаю покупку на сумму, заработанную за 5 лет, мне не становится снова 20?

– написала в заметке исполнительница.

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